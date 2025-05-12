Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Üniversite Öğrencileri Hayvan Yetiştiriciliği Eğitim Aldı

Üniversite Öğrencileri Hayvan Yetiştiriciliği Eğitim Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Veterinerlik ve Teknik Laborant Bölümü öğrencileri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı konusunda uygulamalı eğitim aldı. Çiftlik ziyareti sırasında öğrencilere hayvanların bakımı ve yaygın hastalıkları hakkında bilgi verildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde üniversite öğrencileri hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksekokulu (MYO) Veterinerlik ve Teknik Laborant Bölümü öğrencileri, ilçede bulunan bir hayvan çiftliğini ziyaret ederek küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda uygulamalarda bulundu.

Eğitim kapsamında öğrencilere, çiftlik ortamında hayvanların yemlenmesi, bakımı, genel sağlık durumları ve yaygın hastalıkları hakkında işletme sahiplerince bilgi verildi.

İşletmecilerden Yıldıray Erkol, geleceğin veteriner teknikerlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür eğitimlerin öğrencilerin daha donanımlı yetişmesini sağladığını söyledi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.