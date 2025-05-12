Üniversite Öğrencileri Hayvan Yetiştiriciliği Eğitim Aldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde üniversite öğrencileri hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksekokulu (MYO) Veterinerlik ve Teknik Laborant Bölümü öğrencileri, ilçede bulunan bir hayvan çiftliğini ziyaret ederek küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda uygulamalarda bulundu.

Eğitim kapsamında öğrencilere, çiftlik ortamında hayvanların yemlenmesi, bakımı, genel sağlık durumları ve yaygın hastalıkları hakkında işletme sahiplerince bilgi verildi.

İşletmecilerden Yıldıray Erkol, geleceğin veteriner teknikerlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür eğitimlerin öğrencilerin daha donanımlı yetişmesini sağladığını söyledi.