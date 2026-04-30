UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası su papatyalarıyla kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharda açan su papatyaları, görsel şölen sunuyor.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde baharın gelişiyle yeşilin tonlarına hakim olmaya başladı.

Delta içinde bulunan subasar ormanda kısa süreliğine görülen su papatyaları, yaklaşık bir ay içinde kaybolarak yerini yeşilliğe bırakıyor.

Papatyalarla kaplı suyun yüzeyi, eşsiz güzellikler sunuyor.

Doğal güzelliklerinden biri olan nilüferler ise ilkbahar ve yaz aylarında gölleri süsleyerek doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl mayıs ayında çiçek açmaya başlayan nilüferlerle delta, adeta çiçek tarlasına dönüşüyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret eden dijital içerik üreticisi Ferhat Aksakal, deltada yer alan subasar ormanlarını ve su papatyalarını görüntülemek için 19 Mayıs ilçesine geldiğini söyledi.

Bölgenin doğal güzelliklerinden etkilendiğini dile getiren Aksakal, su papatyalarının oluşturduğu manzaranın hayranlık uyandırdığını vurguladı.

Aksakal, Samsun'un tanıtımına katkı sunmak amacıyla sosyal medya hesapları için görüntü çektiğini, kentin doğal alanlarıyla ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunduğunu belirtti.

Su papatyalarının kısa süre görülebildiğine dikkati çeken Aksakal, bu güzelliği görmek isteyenlerin bölgeyi ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

Aksakal, "Samsun anlatılacak değil, yaşanacak bir memleket. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
