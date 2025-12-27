Haberler

Ümraniye'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Ümraniye'de PVC kapı ve pencere satışı yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, giriş katında başlayarak üst kata ve depo bölümüne yayıldı.

Ümraniye'de PVC kapı ve pencere satışı yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede üst kata ve arka tarafta bulunan depo bölümüne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

