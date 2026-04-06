Umman: İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki Seyir Güvenliğine İlişkin Toplantı Gerçekleştirdik

Umman: İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki Seyir Güvenliğine İlişkin Toplantı Gerçekleştirdik
Umman'ın Muskat kentinde düzenlenen toplantıda, Ummanlı ve İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksamaması için olası seçenekleri ele aldı. Uzmanların katıldığı toplantıda, İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim de gündeme geldi.

MASKAT, 6 Nisan (Xinhua) -- Ummanlı ve İranlı yetkililerin, Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen bir toplantıda Ortadoğu'da gerilim devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksamamasına yönelik olası seçenekleri ele aldığı bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü dışişleri bakanlıkları müsteşarları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya her iki taraftan uzmanların da katıldığını belirtti.

Açıklamada, uzmanların toplantı sırasında sunduğu farklı görüş ve önerilerin ayrıntılı olarak inceleneceği kaydedildi.

İran ile ABD ve İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle bölgede tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğiyle ilgili endişeler de artıyor.

Kaynak: Xinhua
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
