Umman haber ajansı: Umman'ın Musandam ilindeki bazı noktalar kamikaze İHA'larla hedef alındı

Umman'ın Musandam ilindeki bazı noktaların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Musandam ilindeki bazı noktalar kamikaze İHA'ların saldırısına uğradı.

Haberde, Umman'ın saldırıyı kınadığı ve ülkenin güvenliği ile vatandaşlarının emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği veya İHA'ların nereden gönderildiğine ilişkin ise haberde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.