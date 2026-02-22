Haberler

Umman Dışişleri Bakanı Albusaidi: Abd-İran Müzakereleri Perşembe Günü Cenevre'de Yapılacak

Güncelleme:
Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını duyurdu.

Albusaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
