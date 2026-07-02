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ABD Donanmasına Ait Helikopter Umman Denizi'ne Acil İniş Yaptı: 1 Mürettebat Kayıp

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ABD Donanması'na ait MH-60S Sea Hawk helikopteri Umman Denizi'ne zorunlu iniş yaptı. Dört kişilik mürettebattan üçü kurtarıldı, bir kişi ise kayıp. Olayın düşmanca bir eylemden kaynaklanmadığı belirtildi.

WASHINGTON, 2 Temmuz (Xinhua) -- Umman Denizi'ne zorunlu iniş yapan ABD donanmasına ait MH-60S Sea Hawk tipi askeri helikopterin kayıp mürettebatına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Acil durumun düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir gösterge bulunmuyor" dedi.

Açıklamada, USS George H.W. Bush uçak gemisinde görevli helikopterin, çarşamba günü Washington saatiyle 03.30'da Umman Denizi'ne zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Dört kişilik mürettebattan üçünün kurtarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu, bir mürettebat üyesinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Komutanlık, olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
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