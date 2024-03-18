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Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetlerinde ismi geçen ve son olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Uygun'un kilo aldığı ve bıyık bıraktığı dikkatlerden kaçmadı.

Esra Hankulu'nun ölümünün ardından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ümitcan Uygun'un cezaevinde çekilen son fotoğrafları internete düştü. Uygun'un görüntülerde cezaevinde kaldığı süreçte bir hayli kilo aldığı ve bıyık bıraktığı görüldü.

Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

BORNOZ KUŞAĞI İLE KAPIYA ASILMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. İlk zamanlar intihar olarak duyurulan bu ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun hakkında da sadece "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ceza istenmişti. "Hakaret ve basit yaralama" suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.

Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

GECEYİ GEÇİRDİĞİ DOĞRULANINCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aylar sonra ise Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasıyla gündeme gelmişti. Öldüğü gece kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alınmıştı. Yargılamada ise Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi ise aylardır cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı.

İşte kadın cinayetlerinde ismi geçen Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali;

Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır Esra Hankulu Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

SMMM:

BIYIKLARA HELE.. NERDE İPSİZ SAPSIZ VAR ÜLKÜCÜ OLMUŞ.

135
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yanıtYanıtla
haksız mıyım:

bu ülkücü bıyığı değil, bu da ülkücü değil. önyargılı olma bence bu kadar.

yanıt64
yanıt31
SMMM:

SEN HER HALTA NİYE ATLIYORSUN TROL DALKAVUK

yanıt21
yanıt37
haksız mıyım:

senin gibi bit yavrularına bırakılacak meydan kalmasın diye. oldu mu yavrum?

yanıt26
yanıt23
VATANSEVER:

Bu ülkücü bıyığı. Ümitcan da Ülkücü.

yanıt19
yanıt22
HALİS ER:

hoşt SMMM hoşttttttt

yanıt8
yanıt10
haksız mıyım:

eminim hayran sayısı daha artmıştır bu fotoğrafından sonra. memlekette manyak karı mı yok?

66
0
yanıtYanıtla
Murat Kara:

çok kardeşim bunlara prim veren onlar

yanıt0
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Mister Delpiero:

kadın cinayetleri son bulsun !!!

13
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yanıtYanıtla
Tolga Tplg:

Tamam

yanıt4
yanıt0
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