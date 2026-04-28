Ümit Özdağ: "Liyakatsizlik, Ekonomik Kriz ve Sığınmacı İşgali Türk Gencini Kendi Vatanında Umutsuzluğa Mahkum Etti"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Liyakatsizlik, ekonomik kriz ve sığınmacı işgali Türk gencini kendi vatanında umutsuzluğa mahkum etti. Gerçek beka sorunu işte budur" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllarca dirsek çürüterek alınan diplomalar, bugün gençlerimizin ülkeden kaçmak için kullandığı birer tek yön bilete dönüştü. Liyakatsizlik, ekonomik kriz ve sığınmacı işgali Türk gencini kendi vatanında umutsuzluğa mahkum etti. Gerçek beka sorunu işte budur. Türk gençliğini kendi vatanında parya yapan bu düzeni Zafer Partisi değiştirecek. Gençler, umudunuzu kaybetmeyin, biz buradayız."

Kaynak: ANKA