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Ümit Özdağ, Düzce'deki pankartın savcılık talimatıyla kaldırılmasına tepki gösterdi

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Ümit Özdağ, Düzce'deki pankartın savcılık talimatıyla kaldırılmasına tepki gösterdi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce İl Başkanlığına asılan 'Evlatlarımızın Katillerine Af Yok' yazılı pankartın savcılık talimatıyla kaldırıldığını belirterek tepki gösterdi. Özdağ, pankartın tüm il başkanlıklarına ve parti genel merkezine asılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Düzce İl Başkanlığına asılan "Evlatlarımızın Katillerine Af Yok-Terörle Müzakere Olmaz-Mücadele Olur" yazılı pankartın savcılık talimatıyla kaldırıldığını belirterek tepki gösterdi. Özdağ, aynı pankartın tüm il başkanlıklarına ve parti genel merkezine asılması çağrısında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin Düzce İl Başkanlığına asılan pankartın kaldırıldığını bildirdi. Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Düzce il başkanlığı 'Evlatlarımızın Katillerine Af Yok-Terörle Müzakere Olmaz-Mücadele Olur' yazılı bir pankart asmış. Şu an Düzce'de polisin telefon ile il başkanımıza söylediğine göre savcılık emri ile itfaiye tarafından sökülüyor. Evlatlarımızın katillerine af yok demek suç mu oldu? Pankartta ne yazmasını istiyorsunuz? 'Evlatlarımızın katillerini affedin. Terörle mücadele değil, müzakere edin mi' yazalım? Zafer Partisi il başkanı arkadaşlarım, yarın Zafer Partisi'nin bütün il başkanlıklarına 'Evlatlarımızın Katillerine Af Yok-Terörle Müzakere Olmaz-Mücadele Olur' pankartını yaptırarak asın. Ankara'da Genel Merkeze de bu pankartı asacağız."

Kaynak: ANKA
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