Haberler

Ümit Özdağ'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özdağ'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, saldırıyı lanetleyerek, "Polisimizin güvenliği, milletimizin güvenliğidir" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, saldırıyı lanetleyerek, "Polisimizin güvenliği, milletimizin güvenliğidir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk polisinin canına kasteden bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Polisimizin güvenliği, milletimizin güvenliğidir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
Bu haber 136 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi

Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı