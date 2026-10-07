Ümit Özdağ'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, saldırıyı lanetleyerek, "Polisimizin güvenliği, milletimizin güvenliğidir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk polisinin canına kasteden bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Polisimizin güvenliği, milletimizin güvenliğidir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA