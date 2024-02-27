Uluslararası Göç Örgütü heyeti, İdlib'i ziyaret etti

??????? Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) bir heyet, Beşşar Esed rejimi ile destekçilerin saldırılarından kaçarak İdlib ilindeki çadır kamplara sığınan savaş mağdurlarıyla bir araya geldi.

Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısından giriş yapan IOM heyeti, İdlib'deki projeleri yerinde incelemek üzere Beyda ile Morin köylerini ziyaret etti.

IOM Basın ve İletişim sorumlusu Olga Borzenkova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejim güçlerinin saldırılarından dolayı ve 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle zorla yerinden edilen yaklaşık 2,9 milyon sivilin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Borzenkova, 2014'ten beri Suriye'de kamp yönetimi, sağlık ve barınma gibi 8 sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Ziyaretlerimizde insanların ihtiyaçlarını belirliyoruz. İnsani yardım çalışmalarını gözetliyoruz. BM ve IOM'un, yardımlarıyla insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini görüyoruz." dedi.

Yardımların geçen yıla göre yüzde 37 azaldığını belirten Borzenkova, "Yardımlar azalıyor. 2,1 milyon insanın ihtiyacını karşılamak için 89 milyon dolara ihtiyaç var. Biz sadece insani yardıma odaklanmıyoruz, bunun ötesine de bakarak küçük çaplı yaşam projelerini de destekliyoruz." diye konuştu.

"IOM'in desteği sayesinde yaşam koşullarımız iyileşti"

2019 yılında İdlib'in Gadfa köyünden yerinden edilen Hüsam Rahman, IOM'un yaşam projeleri desteğinden faydalandığını söyledi.

Rahman, İdlib'in kuzeyindeki Morin köyüne yerleştikten sonra IOM'den aldığı maddi destekle evde yoğurt ve peynir gibi kahvaltılık ürünleri üreterek kendine gelir sağladığını belirtti.

Evdeki işletmede üretilen süt ürünlerini yerel piyasaya sattığını belirten Rahman, "IOM'un desteği sayesinde evimizde süt, peynir ve labne gibi ürünler üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde projemizi geliştireceğiz. IOM'un desteği sayesinde yaşam koşullarımız iyileşti." ifadelerini kullandı.