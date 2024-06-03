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Uluderbent Mahallesinde En Güzel Kiraz Yarışması Düzenlendi

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Alaşehir ilçesinin kiraz üretiminde önde gelen Uluderbent Mahallesinde gerçekleştirilen En Güzel Kiraz Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 72 yetiştirici katıldı ve kirazlar renk, tat, irilik ve sap uzunluğuna göre değerlendirildi. Mustafa Kavcı'nın yetiştirdiği kiraz birinci oldu.

Alaşehir ilçesinin kiraz üretiminde önde gelen Uluderbent Mahallesinde "En Güzel Kiraz Yarışması" düzenlendi.

Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve ziraat mühendisleri ile ihracatçıların jüri üyesi olduğu yarışmaya 72 yetiştirici katıldı.

Kirazların renk, tat, irilik ve sap uzunluğuna göre değerlendirildiği yarışmada Mustafa Kavcı'nın yetiştirdiği kiraz birinci oldu. Burhan Korkmaz ikinci, Şevket Tıknaz üçüncülük elde etti.

Mustafa Kavcı, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Kirazlarımıza bir yıl baktık, budama, düzgün işçilik gibi emek harcadık." dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise üreticilerin yetiştirdikleri en güzel ürünleri yarıştırdığını ifade ederek, "Uluderbent bölgemiz 450 rakımlı, bazı bölgelerde 600'e kadar yükselen seviyeler var. Kiraz yetiştirmek için en uygun iklim burada var. İhracatlık kirazlarımız bu bölgede yetişiyor. İhracat firmalarımız kirazlarımızı ihraç ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor, ayrıca istihdama katkı sağlıyorlar. Üreticilerimizin inşallah emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir yıl diliyorum, bu yarışmanın kaybedeni olmayacak, çünkü bütün kirazlar çok güzel ve hepsi birinci." diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uluderbent Alaşehir Kiraz Eğitim Güncel Haberler

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