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Uludağ'da kar etkili oldu, kayak sezonunun aralık ortasında başlaması öngörülüyor

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Uludağ'da kar etkili oldu, kayak sezonunun aralık ortasında başlaması öngörülüyor
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Uludağ'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur yerini kısa süreli kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfır derece ölçüldüğü merkezde yağış karla karışık yağmur şeklinde sürerken, kayak sezonunun aralık ortasında başlaması öngörülüyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Uludağ'da etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kısa süreli kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfır derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağış, karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; Uludağ'da sağanak bugün ve yarın da devam edecek. Yağmurun, yarın öğleden sonra yerini kar yağışına bırakıp, pazar günü de sürmesi bekleniyor.

17 Ekim'de hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 2, 18 Ekim'de ise en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüleceği Uludağ'da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl sezon öncesi ilk kar 8 Ekim'de yağmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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