ULUCAMİ'YE ASILAN 'ZEKAT BEREKETTİR' MAHYASI YAKILDI
Bursa'nın tarihi Ulu Cami'sinin minareleri arasına asılan 'Zekat BereketTir' mahyası akşam saatlerinde yakıldı ve ışıklandırıldı.
Bursa'daki 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metre yüksekliğindeki iki minaresi arasına güney cepheye asılan 'Zekat Berekettir' mahyası gece saatlerinde yakıldı. Gün içinde 'Kul Hakkından Sakın' yazısının yerine asılan mahya, akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Tarihi caminin iki minaresi arasındaki mahya, gece boyunca aydınlatıldı.
Haber-kamera: Barış YILMAZ/BURSA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı