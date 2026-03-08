Haberler

ULUCAMİ'YE ASILAN 'ZEKAT BEREKETTİR' MAHYASI YAKILDI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın tarihi Ulu Cami'sinin minareleri arasına asılan 'Zekat BereketTir' mahyası akşam saatlerinde yakıldı ve ışıklandırıldı.

ULUCAMİ'YE ASILAN 'ZEKAT BEREKETTİR' MAHYASI YAKILDI

Bursa'daki 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metre yüksekliğindeki iki minaresi arasına güney cepheye asılan 'Zekat Berekettir' mahyası gece saatlerinde yakıldı. Gün içinde 'Kul Hakkından Sakın' yazısının yerine asılan mahya, akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Tarihi caminin iki minaresi arasındaki mahya, gece boyunca aydınlatıldı.

Haber-kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thorsten Fink: Fenerbahçe'nin attığı son gol ofsayt

Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gole çok tepkili
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü

Gerginlik yaratan saldırı sonrası liderlerden ilk temas
İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

İran, Tel Aviv'in en kritik noktalarından birini vurdu
Thorsten Fink: Fenerbahçe'nin attığı son gol ofsayt

Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gole çok tepkili
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı