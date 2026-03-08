ULUCAMİ'YE ASILAN 'ZEKAT BEREKETTİR' MAHYASI YAKILDI

Bursa'daki 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metre yüksekliğindeki iki minaresi arasına güney cepheye asılan 'Zekat Berekettir' mahyası gece saatlerinde yakıldı. Gün içinde 'Kul Hakkından Sakın' yazısının yerine asılan mahya, akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Tarihi caminin iki minaresi arasındaki mahya, gece boyunca aydınlatıldı.

