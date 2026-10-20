İstanbul Sarıyer'de 5 gün önce karaya oturan 238 metrelik BANDA tankeri kurtarıldı

İstanbul Sarıyer'de 5 gün önce karaya oturan 238 metrelik BANDA tankeri kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz'deki ağır hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'de Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı ham petrol tankeri BANDA, 5 gün sonra bulunduğu yerden kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, balık adam ekibinin su altı incelemesinin ardından botlar, acil müdahale gemisi ve römorkörlerle yürütülen operasyonla tankerin yüzdürüldüğünü açıkladı.
- 15 Ekim'de İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenerek karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı BANDA ham petrol tankeri, 5 gün sonra yüzdürülerek kurtarıldı.
- Kurtarma operasyonu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adam ekibinin su altı sörveyinin ardından KEGM-4 botu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sarıyer'de sürüklenerek karaya oturan Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankerinin kurtarılarak yüzdürüldüğünü açıkladı.
5 GÜNDÜR KARAYA OTURDUĞU NOKTADA KALDI
15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı.
BALIK ADAMLAR VE RÖMORKÖRLERLE KURTARILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Banda Gemisi kurtarıldı. Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balık adam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.