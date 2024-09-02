Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Eskikarahisar köyünde sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ziyarette bulundu
Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Eskikarahisar köyünde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İçli, vatandaşlarla bir araya gelerek Eskikarahisar Camii'nde incelemede bulundu ve imam hatip Ahmet Taha Ceran'dan bilgi aldı. İçli, can kaybının yaşanmamış olmasının teselli kaynağı olduğunu belirterek, Rabbim'in milleti daha büyük doğal afetlerden korumasını diledi.
Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Eskikarahisar köyünde selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Vatandaşlarla bir araya gelen İçli, Eskikarahisar Camii'nde incelemede bulundu.
İmam hatip Ahmet Taha Ceran'dan bilgi alan İçli, "Hamdolsun ki can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Rabbim, daha büyük doğal afet ve felaketlerden aziz milletimizi korusun." dedi.