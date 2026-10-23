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Ulaş Halk Eğitimi Merkezi, öğrenci servisi sürücülerine 5 günlük kurs açtı

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Ulaş Halk Eğitimi Merkezi, öğrenci servisi sürücülerine 5 günlük kurs açtı
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Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrenci servisi sürücülerine yönelik eğitim kursu açtı. 5 gün sürecek kursta sürücülerin trafik, güvenlik ve davranış kurallarına ilişkin bilgi ve becerileri ile mesleki yeterliliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Ulaş İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğrenci servisi sürücülerine yönelik eğitim kursu açtı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursta sürücülerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, çocukların ve gençlerin eğitim gördükleri okullarına servis ile taşınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Karacalar, servis araçlarını kullanan sürücülerin bu görevi yerine getirirken kurallara uymalarını isteyerek, "Açtığımız kursla sürücülerin trafik, güvenlik ve davranış kurallarına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçladık." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Haluk Doğan ise 5 gün sürecek kursla öğrenci taşıyan şoförlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ulaş İlkokul Müdürü Mustafa Koçak da emniyet kemerinin ve acil durumlarda doğru müdahalenin önemini anlattı.

Kaynak: AA
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