Ukraynalıların çatışma bölgesindeki yaşamı
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Yükselen dumanlar Yaralı askerlerin sedyeyle ambulansa taşınması Hasar görmüş benzin istasyonunda bekleyen kadın Çatışma sesleri arasında günlük yaşamlarına devam eden Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Siversk ve Bakhmut şehirleri yakınlarında...
Yükselen dumanlar
Yaralı askerlerin sedyeyle ambulansa taşınması
Hasar görmüş benzin istasyonunda bekleyen kadın
Çatışma sesleri arasında günlük yaşamlarına devam eden Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Siversk ve Bakhmut şehirleri yakınlarında dumanlar yükseldi.
Saldırı sonrası yaralanan Ukrayna askerlerinin ambulanslara sevk edilirken, bölgede yaşayan sivil halkın çatışma sesleri arasında normal yaşamlarına devam etmeye çalıştığı görüldü.
AA / Narciso Contreras - Güncel