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Ukraynalılardan üçlü zirve sonrası Türkiye'ye övgü

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalılar; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir araya gelmesinin ardından Türkiye ve gerçekleştirilen zirveyle ilgili görüşlerini belirttiler.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalılar; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir araya gelmesinin ardından Türkiye ve gerçekleştirilen zirveyle ilgili görüşlerini belirttiler.

Ukraynalı Kristina Prohoreva, Ukrayna'daki savaşla ilgili tedirginliğini belirterek, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereleri için büyük umutlarımız var." dedi. Ukraynalı Darya Sachnskaya ise Türkiye'nin Ukrayna'ya çok yardımcı olduğunu belirterek, Türkiye sayesinde tahıllarını çıkarabildiklerini ve yurtdışında ticaret etkinliğini başlatabildiklerini söyledi. Ukraynalı Yevgeny Chubenko da, Ukrayna ve Türkiye'nin çok önemli birer ortak olduğunu vurgulayarak Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin hem askeri hem de yıkım sonrası şehirlerin yeniden inşasındaki yardımına güvendiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Ünver - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Türkiye Güncel Haberler

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