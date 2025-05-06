Ukrayna, Yabancı Ülkeleri Moskova Törenine Asker Göndermemeye Çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, eski Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenecek askeri geçit törenine, tüm yabancı ülkeleri asker göndermekten kaçınmaya çağırdığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Ukrayna, Avrupa ve dünyada birçok ülkenin 8 Mayıs'ta Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80. yıl dönümünü kutlayacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Bugün, Nazizm'e karşı zafer kazanan ve Avrupa'da barış ve özgürlük için korkunç bedeller ödeyen Ukrayna halkına karşı acımasız ve sebepsiz bir saldırganlık savaşı yürütülüyor." denildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta Rus ordusunun bir geçit töreni düzenleyeceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm yabancı ülkeleri, 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak geçit törenine askeri personellerini göndermekten kaçınmaya çağırıyoruz. Bu durum özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı tarafsızlığını ilan eden veya uluslararası ilişkilerde sürekli tarafsız bir tutum sergileyen ülkeler için geçerlidir. Bu ülkelerin askeri birliklerinin ortak bir törene katılması, ilan edilen tarafsızlığı doğrudan ihlal edecek ve saldırgan devlete destek anlamına gelecektir."