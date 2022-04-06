"Ukrayna'ya S-400 Göndermek Uygulanabilir Değil"
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Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ve CAATSA yaptırımlarına maruz kalan ilk NATO üyesi olmasına yol açan Rus S-400 füze savunma sisteminin Ukrayna'ya gönderilmesi önerisine ilişkin tartışma sürüyor.
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ve CAATSA yaptırımlarına maruz kalan ilk NATO üyesi olmasına yol açan Rus S-400 füze savunma sisteminin Ukrayna'ya gönderilmesi önerisine ilişkin tartışma sürüyor.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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