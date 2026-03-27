Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile G7 toplantısında bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Sybiha, Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Sybiha, ABD'nin bu sürece katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Sybiha, savaşın sonlanabilmesi için Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini savunarak, "Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuştuk. Ukrayna'nın görüşüne göre, Moskova ve Tahran rejimleri savaşı sürdürmek için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilime dikkati çeken Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı mücadele konusu, uluslararası gündemin öncelikleri arasında yer almaya devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
500

