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Ukrayna, savunma ihtiyaçları için AB'den 3,47 milyar euroluk kredi aldı

Ukrayna, savunma ihtiyaçları için AB'den 3,47 milyar euroluk kredi aldı
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KİEV, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna, öncelikli savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Avrupa Birliği'nden (AB) 3,47 milyar euro tutarında yeni bir kredi aldı.

KİEV, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna, öncelikli savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Avrupa Birliği'nden (AB) 3,47 milyar euro tutarında yeni bir kredi aldı.

Ukrayna Maliye Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 90 milyar euro tutarındaki Ukrayna Destek Kredisi kapsamında sağlanan bu kaynak, uzun menzilli jet motorlu modeller de dahil olmak üzere insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava savunma sistemleri ve Gripen savaş uçaklarının tedarikinde kullanılacak.

AB, 2026 ve 2027 yıllarında ülkeye mali ve askeri destek sağlamayı hedefleyen kredi paketini nisan ayında resmen onaylamıştı.

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Destek Kredisi kapsamında 2026 yılı için ülkeye 45 milyar euroluk kaynak öngörüldüğünü belirtti.

Ukrayna bugüne kadar söz konusu mekanizma kapsamında AB'den toplam 11,6 milyar euro temin etti. Bu tutarın 8,4 milyar eurosu savunma, 3,2 milyar eurosu ise bütçe desteği için ayrıldı.

Kaynak: Xinhua
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