Zelenskiy: Rusya'daki 3 Tesisi Vurduk, Barış İçin Bu Gerekli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federal Uzay Ajansına (Roscosmos) ait "Progres" sanayi tesisini, "Sevasleyka" hava üssünü ve Ust Luga'daki petrol tesisini hedef aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ile güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Samara Bölgesi'ndeki Roscosmos'a ait "Progres" sanayi tesisine "Flamingo" tipi füzelerle saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, "Bu, iyi bir başarıdır." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, hedef alınan tesiste elektronik bileşenlerin de üretildiğini, bu noktanın Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre mesafede yer aldığını bildirdi.

Nijniy Novgorod bölgesindeki "Sevasleyka" hava üssüne de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Burası, Ukrayna'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta." ifadesini kullandı.

Bu hava üssünde Ukrayna'ya karşı saldırı düzenleyen savaş uçaklarının konuşlandırıldığını öne süren Zelenskiy, St. Petersburg yakınındaki Leningrad bölgesine bağlı Ust-Luga'da bulunan petrol tesisine de saldırı düzenledikleri bilgisini verdi.

Bu tesisin Ukrayna'ya 800 kilometreden fazla mesafede yer aldığını belirten Zelenskiy, "Barışa ihtiyaç var ve bu, Rusya'da belli hedeflerin belirli hasarlar almasıyla görünür olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın düzenlediği saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA