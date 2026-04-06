Rus Yetkili: Ukrayna, Luhansk Bölgesindeki Kömür Madenine Saldırdı, 41 Madenci Mahsur

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Bilorichenska kömür madenine düzenlenen saldırıda 41 madenci yer altında mahsur kaldı. Rusya'nın atadığı yönetici, madencilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ve onlarla iletişim kurulduğunu bildirdi.

MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Luhansk bölgesinde bulunan Bilorichenska kömür madenine saldırı düzenlemesi sonucu 41 madencinin yer altında mahsur kaldığı bildirildi.

Rusya tarafından bölgeye atanmış olan yönetici Leonid Pasechnik pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İlgili tüm birimler, madencileri kurtarmak ve madene yeniden elektrik sağlamak için çalışma yürütüyor" dedi. Pasechnik, madencilerle iletişimin kurulduğunu ve içme suyuna erişebildiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
