Ukrayna'nın Bryansk'ta demiryoluna saldırısında rayların hasar gördüğü bildirildi

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MOSKOVA, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın salı günü Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Trosna-Rzhanitsa demiryolu hattına saldırı düzenlediği bildirildi.

Bryansk Bölge Valisi Yegor Kovalchuk yaptığı açıklamada, bir trenin geçişi sırasında düzenlenen saldırıda rayların hasar gördüğünü, tren seferlerinin askıya alındığını ve onarım çalışmalarına başlandığını belirtti. Vali ayrıca can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Moskova Demiryolları Basın Servisi de Rzhanitsa-Trosna kesimindeki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın bir gün önce Bryansk bölgesinde bir demiryolu köprüsüne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında da köprüde kısmi çökme meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua