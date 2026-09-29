Haberler

Ukrayna'nın Bryansk'ta demiryoluna saldırısında rayların hasar gördüğü bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'nın Bryansk'ta demiryoluna saldırısında rayların hasar gördüğü bildirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın salı günü Bryansk bölgesindeki Trosna-Rzhanitsa demiryolu hattına saldırı düzenlediği bildirildi. Bryansk Valisi Yegor Kovalchuk, tren geçişi sırasında rayların hasar gördüğünü, seferlerin askıya alındığını, can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Onarım başladı.

MOSKOVA, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın salı günü Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Trosna-Rzhanitsa demiryolu hattına saldırı düzenlediği bildirildi.

Bryansk Bölge Valisi Yegor Kovalchuk yaptığı açıklamada, bir trenin geçişi sırasında düzenlenen saldırıda rayların hasar gördüğünü, tren seferlerinin askıya alındığını ve onarım çalışmalarına başlandığını belirtti. Vali ayrıca can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Moskova Demiryolları Basın Servisi de Rzhanitsa-Trosna kesimindeki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın bir gün önce Bryansk bölgesinde bir demiryolu köprüsüne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında da köprüde kısmi çökme meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua
8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı

Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlu da şüpheliler arasında! Otel ve teknelerde organizasyon iddiası

Fuhuş ve uyuşturucu dosyasında şok isim! Böcek ve oğlu da şüpheli
Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Hakan Sabancı aşk iddialarını tek cümleyle bitirdi
Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu

Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu