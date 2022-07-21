Ukrayna'nın Bahmut kentindeki çarşı Rus güçlerince vuruldu Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı ve cephe hattına yakın Bahmut şehri artan Rus saldırıları sonucu ağır hasar alıyor. Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı ve cephe hattına yakın Bahmut şehri artan Rus saldırıları sonucu ağır hasar alıyor. Sabah saatlerinde düzenlenen bombardıman sonucu şehir merkezindeki çarşı zarar gördü. İtfaiye ekipleri saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışırken, dükkan sahiplerinin ise temizlik çalışması yaptığı görüldü. AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler

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