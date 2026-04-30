Ukrayna: Kerç Köprüsü'nü koruyan Rus botlarına saldırı düzenledik

Güncelleme:
Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri, Rus donanmasına ait ve Kerç Köprüsü'nün güvenliğinden sorumlu iki bota yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri, Rus donanmasına ait ve Kerç Köprüsü'nün güvenliğinden sorumlu iki bota yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Deniz Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya ile Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nü koruyan Rus botlarının hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu "Sobol" ve "Graçonok" adlı iki botun hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Bu botlar, Kerç Köprüsü'nü korumak ve sabotajcılara karşı mücadele etmek için kullanılan sahil güvenlik, (Rusya Federal Güvenlik Servisi) Sınır Servisi ve Rus donanmasının kilit birimleridir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaşıldı.

Perm petrol rafinesine saldırı yapıldı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Perm bölgesindeki petrol tesislerine yönelik saldırıların devam ettiği belirtildi.

Cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta, Perm'deki "LUKOIL-Permnefteorgsintez" petrol rafinerisine yönelik saldırının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, yılda yaklaşık 13 milyon ton kapasiteye sahip, hem sivil sektörüne hem de Rus ordusunun ihtiyaçlarına yakıt sağlayan Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biridir."

Açıklamada ayrıca, dün saldırı yapılan Perm petrol boru hattı kontrol istasyonuna tekrar saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti