Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: "Putin, Ukrayna'da stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in Ukrayna'daki askeri hedeflerine ulaşamayacağını söyledi. Ayrıca, Rusya ile yapılacak üçlü görüşmelere dair beklentilerini de paylaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşta hiçbir stratejik hedefine ulaşamadığını belirterek " Ukrayna'da hiçbir askeri hedefine de asla ulaşamayacağını kabul etmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Sybiha, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Ukrayna için Güvenlik Garantileri" başlıklı panelde konuştu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü aktaran Sybiha, "Putin, Ukrayna'da stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı ve Ukrayna'da hiçbir askeri hedefine de asla ulaşamayacağını kabul etmeli." dedi.

"Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi"

Sybiha, savaşın sonlandırılması için Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiğini anımsattı.

Söz konusu görüşmelerde Rusya'dan "tarihi dersleri dinlemek istemediklerini" söyleyen Sybiha, müzakerelerden somut sonuçlar beklediklerini aktararak "Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi." diye konuştu.

ABD'nin önerdiği ve üzerinde çalışılan 20 maddelik barış planında ABD tarafıyla yalnızca 3 maddede görüş ayrılığı yaşadıklarını belirten Sybiha, "Elbette toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz pahasına bir barış anlaşması olmaz." yorumunu yaptı.

Sybiha, ABD Başkanı Donald Trump'ın katkısı olmadan savaşın bitirilmesinin imkansız olduğunu savunarak "Trump'ın kişisel liderliği altında, barış çabalarımızı hızlandırma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Rusya'nın baskı yapılarak savaşı sonlandırmaya zorlanması gerektiğini dile getiren Sybiha, "Rus ekonomisini ve Rusya'nın askeri kapasitesini tüketmeliyiz. ya da en iyisi, hem ekonomiyi hem de askeri kapasiteyi aynı anda tüketmeliyiz." dedi.

Sybiha ayrıca, Ukrayna'ya karşı savaşan Rus vatandaşlarına Avrupa'da vize yasağının getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi