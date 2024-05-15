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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya'nın saldırılarını görüştü

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya'nın savaşı genişletme çabalarını ve Harkiv'de gerçekleştirdiği saldırıları ele aldı. Kuleba, askeri yardımın ulaşımını hızlandıracak adımları ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile " Rusya'nın savaşı genişletme çabalarını, Harkiv ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği saldırıları" görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuleba, başkent Kiev'e gelen Bakan Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede "Rusya'nın savaşı genişletme çabaları, Harkiv ve bölgede devam eden terörü, diğer bölgelerde ve cephe hattında gerçekleştirdiği saldırıları" ele alındı.

Bakan Kuleba görüşmede son derece ihtiyaç duyulan Patriot hava savunma sistemleri dahil Ukrayna askerleri için askeri yardımın ulaşımını hızlandıracak adımları ele aldıklarını belirterek, "Rusya'nın saldırı planlarını bozmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin 2 milyar dolarlık askeri finansman paketini onayladığı için Blinken'a teşekkür eden Kuleba, bu fonun silah tedarikini, Ukrayna'nın savunma sanayine yatırımları ve üçüncü ülkelerden silah alımlarının finansmanını genişleteceğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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