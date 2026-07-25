Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya'daki farklı hedeflere saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'ya yönelik bu gece düzenledikleri hava saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın Kirov kentinde "füze bileşenleri üreten" tesisi tekrar hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, bu noktanın Ukrayna sınırından yaklaşık 1200 kilometre mesafede yer aldığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki bir lojistik merkezi, Tümen şehrinde yer alan bir petrol rafinerisi ve Rostov-Na-Donu şehrindeki bir yakıt deposunun da bu geceki saldırılarda hedef alındığını kaydetti.

Azak Denizi'ndeki bazı gemilere de saldırı düzenlendiğini bildiren Zelenskiy, "Bunlar özellikle İran ile askeri kargo taşımacılığında yer alan gemiler ve bir savaş gemisidir." dedi.

Mesajında, Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği hava saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA