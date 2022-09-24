Odessa'da, Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen referandumlar protesto edildi
Güncel Haberler
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan ve 27 Eylül'e kadar sürecek referandumlar devam ediyor.
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan ve 27 Eylül'e kadar sürecek referandumlar devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kenti sakinleri Odessa'da, ülkenin doğusunda düzenlenen referandumlara karşı protesto düzenledi.
Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel