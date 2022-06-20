Ukrayna'da Türk inşaat şirketinin işçiler için kullandığı otel sivillere tahsis edildi - Haberler

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Ukrayna'da Türk inşaat şirketinin işçiler için kullandığı otel sivillere tahsis edildi

AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşından önce Dnipiro'da Türk inşaat şirketi tarafından işçilerin kalması için kullanılan otel, Ukraynalı savaş mağdurlarına tahsis edildi.

Rusya- Ukrayna savaşından önce Dnipiro'da Türk inşaat şirketi tarafından işçilerin kalması için kullanılan otel, Ukraynalı savaş mağdurlarına tahsis edildi. Luhansk, Donetsk, Harkiv, Herson, Mariupol ve Zaporijya'dan kaçıp Dnipiro'ya sığınan çok sayıda savaş mağduru Ukraynalı sivil, özel bir Türk şirketinin çalışanlarına tahsis ettiği otel yerleşkesine kabul edildi. Yüz binlerce Ukraynalı, şansını Odessa, Lviv ve Kiev gibi daha güvenli yerlerden yana kullanırken bunların büyük bir kısmı, Polonya, Slovakya, Romanya gibi ülkeler üzerinden Avrupa'ya kaçmıştı. Dnipiro'ya sığınan siviller ise Avrupa'ya geçme şansı bulamayan sivillerden oluşuyordu. Bir Telegram duyurusu, onlar için güvenli bir alanda barınma imkanına kavuşmalarına neden oldu. Türk inşaat şirketinin çalışanları için kullanılan otel yerleşkesi, içindeki mutfak, yatak odaları ve diğer ev eşyalarıyla beraber kadın ve çocuklardan oluşan savaş mağdurlarına tahsis edildi. Yardım kuruluşları tarafından gönderilen gıda ve giyim paketlerinin dağıtımı, tesiste görevli gönüllüler tarafından özenle yapılıyor. Savaşın yıkıcı etkilerinden kurtulmaları için çocuklar, sanatsal faaliyetlere yönlendiriliyor. Resim atölyelerinde vakit geçiren Ukraynalı çocuklar, geleceğe dair umutlarını resim kağıtlarına döküyor.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

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