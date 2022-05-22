Ukrayna'da tahliyeler sürüyor - Haberler

Ukrayna'da tahliyeler sürüyor
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Kilisede dua edilmesi Otobüse bindirilen sivillerin güvenli bölgeye götürülmeleri Bir sivilin ambulansa alınması UKRAYNA - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinden siviller güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kilisede dua edilmesi
Otobüse bindirilen sivillerin güvenli bölgeye götürülmeleri
Bir sivilin ambulansa alınması UKRAYNA - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinden siviller güvenli bölgelere tahliye edildi.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel