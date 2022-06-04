Ukrayna'da saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller - Haberler

Ukrayna'da saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya-Ukrayna savaşı Saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Berestove kasabasında yaşayan bazı siviller, Donetsk'te bulunan Bakhmut kentine tahliye edildi. Rusya- Ukrayna savaşı Saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Berestove kasabasında yaşayan bazı siviller, Donetsk'te bulunan Bakhmut kentine tahliye edildi. AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler

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