Ukrayna'da saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller - Haberler

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Ukrayna'da saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı Saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Berestove kasabasında yaşayan bazı siviller, Donetsk'te bulunan Bakhmut kentine tahliye edildi.

Rusya- Ukrayna savaşı

Saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Berestove kasabasında yaşayan bazı siviller, Donetsk'te bulunan Bakhmut kentine tahliye edildi.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler

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