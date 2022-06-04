Ukrayna'da saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller - Haberler

Ukrayna'da saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı Saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Berestove kasabasında yaşayan bazı siviller, Donetsk'te bulunan Bakhmut kentine tahliye edildi.
Rusya- Ukrayna savaşı
Saldırı bölgelerinden tahliye edilen siviller Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Berestove kasabasında yaşayan bazı siviller, Donetsk'te bulunan Bakhmut kentine tahliye edildi.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel