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Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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