Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Güncel AA / Diego Herrera Carcedo Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.