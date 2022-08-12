Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi.
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentine düzenlenen hava saldırısında yaralanan sivillere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel