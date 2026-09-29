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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda vurulan petrol tankerinde yangının söndüğünü duyurdu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerinin dün kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Vurulan tankerde çıkan yangın söndürüldü, mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadı ve çevresel etki bildirilmedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, dün bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken vurulduğuna dair bilgi alındığı bildirildi.

Vurulan tankerde yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.

Saldırı sonucunda çevresel etki bildirilmediği ve yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

Kaynak: AA
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