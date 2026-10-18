UKMTO, BAE açıklarında römorkörün kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu.

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında bir römorkörün kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Hor Fakkan kentinin kuzeydoğusunda bir römorkörün belirsiz mühimmatlarla vurulduğuna dair güvenilir bir kaynaktan ihbar aldıkları belirtildi.

Römorkörün güneye doğru ilerlediği sırada saldırıya uğradığı ancak buna rağmen seyrine devam ettiği ifade edildi. Saldırı sonucu bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

Kaynak: AA