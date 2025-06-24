Uganda Cumhurbaşkanı Museveni'den İsrail'e İki Devletli Çözüm Çağrısı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, İsrail'in iki devletli çözümü reddetmesini eleştirerek, " İsrail'in, Filistinlilerin, Filistin topraklarında yerinin olmadığını söylemesi doğru değil. İsrail, iki devletli çözümü kabul etmeli." dedi.

Uganda Cumhurbaşkanı ve Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı Museveni, İsrail'in iki devletli çözüm önerilerini reddetmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Museveni'nin beş sayfalık açıklaması, Uganda Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.

Orta Doğu'daki istikrarsızlığa değinen Museveni, İsrail'in iki devletli çözümü reddetmesini eleştirerek "Neden bu çözümün uygulanmasını reddettiler? İsrail'in, Filistinlilerin, Filistin topraklarına ait olmadığını söylemesi doğru değil. İsrail, iki devletli çözümü kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlilerin hak taleplerini reddetmesini "sömürgeci bir anlayış" olarak nitelendiren Museveni, bu tavrın, eski Uganda Devlet Başkanı İdi Amin'in Hindistan kökenli Ugandalıları sınır dışı etmesine benzediğini kaydetti.

Orta Doğu'da barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunan Museveni, "Güç, meşru savunma dışında kullanılmamalıdır. İran bizim tavsiyemizi dinleyip İsrail'i tanımalı, İsrail de (Filistin) iki devletli çözümü uygulamalıdır." ifadelerine yer verdi.