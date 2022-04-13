Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor

Uganda hükümeti, tahıl ürünlerini mahveden ve ülkenin 35 bölgesinde ortaya çıkan Afrika tırtılı salgınıyla mücadele için geniş çaplı ilaçlama başlattı.

Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Fred Bwino Kyakulaga yaptığı açıklamada, mevsim yağmurlarının erken yağması ve devamında gelen uzun kuraklık dönemlerinin güvelerin göçünü kolaylaştırdığını ve tırtıl salgınının şiddetinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kyakulaga, "ordu kurdu" olarak da bilinen tırtılların, küresel ısınma nedeniyle daha sıcak olan ülkelerden Uganda'ya göç ettiğini, iklim değişikliğinin tırtıl istilasına neden olduğunu belirtti.

Tırtıllarının çoğunlukla Uganda'nın doğu, orta ve kuzey bölgelerinde tespit edildiğini aktaran Kyakulaga, mısır, darı ve sorgum gibi mahsullerin ve meraların istiladan etkilendiğini kaydetti.

Kyakulaga, çok miktarda böcek ilacı ve pompanın tedarik edilip etkilenen bölgelere dağıtıldığını dile getirdi.

Önemli bir mısır üreticisi olan Uganda, yıllık üretiminin büyük bir bölümünü Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kenya gibi komşu ülkelere ihraç ediyor.

Amerika'ya özgü olan "ordu kurdu", ilk olarak 2016 başlarında Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre ordu kurdu, 2 yıl içinde Sahra Altı Afrika'nın neredeyse tamamına yayıldı.