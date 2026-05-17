Haberler

UAEA, BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına yapılan saldırıdan endişeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, BAE'deki Barakah Nükleer Santrali yakınına düzenlenen İHA saldırısından ciddi endişe duyduğunu belirtti. Santralde radyasyon seviyesinin normal olduğu ve yaralanma olmadığı açıklandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu belirtti.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, bu sabah düzenlenen İHA saldırısının, santralin iç güvenlik çemberi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe yangına yol açmasının ardından Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki radyasyon seviyesinin normal olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı konusunda UAEA'yı bilgilendirdiği ifade edildi.

Acil durum dize jeneratörlerinin şu anda santralin 3. ünitesine elektrik sağladığı bilgisi verilen açıklamada, UAEA'nın durumu yakından takip ettiği ve gerektiğinde BAE'ye yardım sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UAEA Başkanı Grossi, olayla ilgili ciddi endişe duyduğunu belirterek, nükleer güvenliği tehdit eden askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Grossi, nükleer kaza tehlikesini önlemek için tüm nükleer santrallerin yakınında askeri faaliyetlerin kısıtlanması çağrısını yineledi.

Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Abu Dabi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında, insansız hava aracı ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği

Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var