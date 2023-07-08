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Tuzluca'da 15 Kınalı Kekliğe El Konuldu

Tuzluca'da 15 Kınalı Kekliğe El Konuldu

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IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde yapılan yol kontrolü esnasında bir araçta bulunan 15 kınalı kekliğe el konuldu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü esnasında bir araçta bulunan 15 kınalı kekliğe el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğüne teslim edilen kınalı keklikler, doğaya salındı.

Tuzluca ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 15 kınalı keklik bulundu. El konulan kınalı keklikler, teslim edilen görevliler tarafından Ağrı Dağı eteklerinde yeniden doğaya salınırken, 1 şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 30 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Tuzluca Iğdır Güncel Haberler

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