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Tuzla'da bir gemide çıkan yangın söndürüldü

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Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, gemide soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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