Tüysüz doğan oğlak sahibini şaşırttı (2) - Haberler

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Tüysüz doğan oğlak sahibini şaşırttı (2)

AA - Hüseyin Tosun - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden biri tüysüz oğlak doğurdu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden biri tüysüz oğlak doğurdu.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Çiriş Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftinin bir keçisi ikiz doğum yaptı.

Oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tüysüz olması sahibini şaşırttı.

Yeni doğan tüysüz oğlak, Tosun ailesi tarafından özenle besleniyor.

"Ömrüm boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım"

Hüseyin Tosun, gazetecilere, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Ömrüm boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Keçimiz ikiz doğurdu. Tüylü olan öldü. Tüysüz olan yaşıyor. Çok şaşırdık. Bebeğe bakar gibi bakıyoruz şimdi. Gündüzleri annesi besliyor. Geceleri biz bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlağın kontrolünü yapan veteriner hekim Arif Aksay da ilginç bir durumla karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "Sıkça karşılaştığımız bir olay değil. Oğlağın organları sağlam. Sadece tüyleri yok. Şu an sağlık durumu iyi. Aile tarafından iyi bakılırsa yaşama ihtimali var." diye konuştu.

Tüysüz doğan oğlak sahibini şaşırttı (2)

Tüysüz doğan oğlak sahibini şaşırttı (2)

Tüysüz doğan oğlak sahibini şaşırttı (2)

AA / Hüseyin Tosun - Güncel

Mersin, Doğum, Tarım, Güncel, Haberler

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