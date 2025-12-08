TUSAŞ şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), şehit personeli Muharrem Can ve Zahide Güçlü Ekici'nin hatıralarını yaşatmak ve "yeşil vatan"a kalıcı bir değer kazandırmak amacıyla iki fidan dikim etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ şehitleri Muharrem Can ve Zahide Güçlü Ekici anısına oluşturulan hatıra ormanları için toplam 7 bin 800 fidan bağışı toplandı.

Eskişehir Seyitgazi'deki yangın söndürme çalışmalarında görev yaparken şehit olan TUSAŞ çalışanı Muharrem Can için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir hatıra ormanı oluşturuldu. Düzenlenen törende şehidin ailesi, TUSAŞ yöneticileri ve çalışma arkadaşları bir araya geldi. Bu kapsamda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Muharrem Can'ın görev bilinci ve fedakarlığını yaşatmayı amaçlayan bu orman, TUSAŞ ailesinin şehitlerine duyduğu vefanın kalıcı bir sembolü oldu.

TUSAŞ'a yönelik 2024'teki terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici anısına başlatılan kampanyada 5 bin 800 fidan bağışı yapıldı. 7 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinlikle bağışların bir bölümü Atatürk Orman Çiftliği arazisine dikildi. Diğer fidanlar ise Ankara'nın Memlik köyü ormanlık alanında ve Balıkesir Üniversitesi yerleşkesinde toprakla buluşturulacak. TUSAŞ, şehidinin iyilik dolu kişiliğini ve görev bilincini doğada yaşatmayı amaçlıyor.

Şirket, uzun yıllardır sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla çevreye katkı sağlamayı sürdürüyor.

Tesislerinde 643 binden fazla ağaç ve bitki barındıran TUSAŞ, hatıra ormanları ve fidan kampanyalarıyla "yeşil vatan"a katkıda bulunuyor.