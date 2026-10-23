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TUSAŞ, saldırının 2'nci yıl dönümünde şehitlerini andı

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TUSAŞ, saldırının 2'nci yıl dönümünde şehitlerini andı
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), 23 Ekim 2024’te Kahramankazan Yerleşkesi’ne gerçekleştirilen terör saldırısının 2'nci yılında şehitleri andı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), 23 Ekim 2024'te Kahramankazan Yerleşkesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısının 2'nci yılında şehitleri andı.

TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatıraları daima bizimle. 23 Ekim 2024'te yaşadığımız hain terör saldırısında şehit verdiğimiz çalışma arkadaşlarımız Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Geride bıraktıkları emek, taşıdıkları sorumluluk ve ülkemizin geleceğine sundukları katkılar, bugün yürüdüğümüz yolda yaşamaya devam ediyor. Aziz hatıralarını yüreğimizde taşıyor, emanetlerine sahip çıkarak aynı inanç ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına yaptırılan anıtın görüntülerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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