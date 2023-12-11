Türkoğlu'da 1680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suriye uyruklu bir kişiye ait araçta yapılan aramada 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyon 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde Suriye uyruklu M.Ş.A'ya (32) ait araçta arama yapan ekipler 1680 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.