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Türkoğlu'da 1680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

11 Aralık 2023 17:25 Güncelleme: 17:26 Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suriye uyruklu bir kişiye ait araçta yapılan aramada 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.