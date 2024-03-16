Türkler ve Almanlar Köln'de iftar programında buluştu

Almanya'nın Köln kentinde Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında bir araya geldi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen iftar programına, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının dini ve sosyal hayatta çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kuzey, "Geçen yıl ramazan ayına Türkiye ve Suriye'de yaşanan şiddetli depremler damgasını vurdu. Küresel sempati bize birdenbire yıkım, ölüm, kayıp ve insanların çektiği acılar karşısında küresel bir topluluk olduğumuzu gösterdi. Kültür, din, dil, etnik köken ne olursa olsun birbirimize yardım eli uzattık, birbirimizin umudu ve güveni olduk." dedi.

Gazze ve Ukrayna'daki savaşlara dikkati çeken Kuzey, şunları kaydetti:

"Açlıktan ölen, yaralanan ve öldürülen insanların görüntüleri daha da travmatik. Özellikle ramazan ayı itibarıyla her insanın acısına karşı daha anlayışlı ve duyarlı oluyoruz. Savaş ve kriz bölgelerindeki insanlar için ramazan ayını hayal etmek bize azap veriyor. Bu nedenle küresel topluma, özellikle Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım edilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Küresel toplumu barışı ve ateşkesi müzakere etmeye ve çatışmanın taraflarını ortak çözümler bulmaya çağırıyoruz."