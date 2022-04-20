Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde iftar programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde iftar programı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde iftar programı

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğince iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğince iftar programı düzenledi.

Büyükelçilik bahçesinde verilen iftara Tanzanya'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) üyesi ülkelerin büyükelçileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkileri katıldı.

İftarda geleneksel Türk mutfağından örnek lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki iftar geleneklerinin yanı sıra ramazanın İslam inancındaki önemini dile getirdi.

Ramazanın dünyanın farklı yerlerinde Müslümanları bir araya getirdiğini ifade eden Güllüoğlu, bu ayın insanlık için faydalı iş birliklerine vesile olması temennisinde bulundu.

Güllüoğlu, ayrıca 23 Nisan'da yetimler için iftar sofrası kurulacağını belirtti.

AA / Adam Abu - Güncel

Güllüoğlu, Türkiye, İslam, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title